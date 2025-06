il rijksmuseum espone un anticoncezionale dell 800 che racconta tabù e ironia

Nel cuore di Amsterdam, il Rijksmuseum ci sorprende con un tesoro del XIX secolo: un preservativo del 1830, decorato con una stampa erotica e sorprendentemente ben conservato. Questa scoperta rivela come intimità e cultura si siano intrecciate nel tempo, sfidando i tabù con ironia e audacia. Un pezzo unico che invita a riflettere sui mutamenti sociali di ieri e di oggi, rendendo viva la storia della nostra sessualità.

I n un'epoca in cui il vintage è ovunque, dal design alla moda, anche l'intimità d'epoca trova il suo spazio nella cultura pop. Ma niente può preparare alla sorprendente audacia del più inaspettato protagonista esposto al Rijksmuseum di Amsterdam: un preservativo del 1830, in «perfette condizioni», decorato con una stampa erotica. Un pezzo raro, seducente nella sua provocazione storica, oggi al centro di una mostra che racconta sesso, tabù e ironia nel XIX secolo. Preservativo erotico ottocentesco con stampa provocatoria.