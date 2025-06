Il revival di sex and the city ha rotto una delusione dopo 4 anni

Il revival di Sex and the City, «And Just Like That…», dopo un percorso turbolento e quattro anni di attese, sembra aver finalmente ritrovato la sua strada. La terza stagione si distingue per una rinascita che entusiasma critici e fan, portando nuova linfa alla celebre serie. Esploriamo i motivi di questo successo e come il rinnovato entusiasmo abbia ridato vita a un’icona del mondo televisivo, confermando che il ritorno può essere davvero vincente.

La serie televisiva «And Just Like That.», reboot di «Sex and the City», ha attraversato un percorso difficile negli ultimi anni, ma sembra aver finalmente trovato una nuova direzione. Dopo quattro stagioni caratterizzate da alti e bassi, la terza stagione si distingue per un miglioramento significativo nelle recensioni critiche e nel riscontro del pubblico. Questa analisi approfondisce i risultati della stagione 3, evidenziando le ragioni di questa svolta positiva e il confronto con le precedenti stagioni e l'originale. and just like that stagione 3: la prima senza un punteggio controverso su Rotten Tomatoes.

