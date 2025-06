Il regista di John Wick conferma il ritorno di Keanu Reeves nello spin-off di Donnie Yen dedicato a Caine

Il mondo di John Wick si espande con un annuncio entusiasmante: Chad Stahelski, il regista e sceneggiatore della saga, conferma il ritorno di Keanu Reeves nello spin-off dedicato a Caine, interpretato da Donnie Yen. Questa novità promette di portare ancora più adrenalina e emozioni, unendo due leggende del cinema d'azione in un nuovo capitolo da non perdere. Il futuro di questa saga si prospetta ancora più coinvolgente e ricco di sorprese.

Lo sceneggiatore e regista di John Wick, Chad Stahelski, rivela se l’assassino interpretato da Keanu Reeves apparirà nello spin-off di Caine con Donnie Yen. Presentato in John Wick: Capitolo 4, Caine è un assassino altamente qualificato che è stato costretto da Vincent Bisset de Gramont a uccidere il suo vecchio amico John Wick. Nelle scene post-crediti, Caine è stato attaccato dalla figlia di Koji Shimazu, Akira Shimazu, mentre si recava a trovare sua figlia. Il progetto è stato confermato in fase di sviluppo nell’estate del 2024 e dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Cinefilos.it