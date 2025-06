Il Referendum anticipa le vacanze scuole chiuse prima del previsto ma 1 milione di studenti resta sui banchi | esami di terza media e di maturità

Il referendum del 8 e 9 giugno ha rivoluzionato il calendario scolastico, anticipando le vacanze di molte scuole e trasformando gli istituti in seggi elettorali. Tuttavia, un milione di studenti rimane ancora sui banchi per affrontare gli esami di terza media e maturità, dimostrando come la democrazia acceleri l’estate scolastica ma non interrompa il percorso di crescita e di formazione dei giovani. Un esempio di come il sistema si adatti alle sfide del momento.

La democrazia accelera l'estate scolastica. Le consultazioni referendarie del 8 e 9 giugno hanno stravolto il tradizionale calendario di fine anno, costringendo migliaia di istituti a trasformarsi in seggi elettorali e anticipando così la tanto agognata campanella finale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Referendum anticipa le vacanze, scuole chiuse prima del previsto, ma 1 milione di studenti resta sui banchi: esami di terza media e di maturità - La democrazia accelera l'estate scolastica. Le consultazioni referendarie del 8 e 9 giugno hanno stravolto il tradizionale calendario di fine anno, costringendo migliaia di istituti a trasformarsi in ...

