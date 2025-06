Il Real Madrid brucia tutti per Franco Mastantuono | pagherà la clausola rescissoria

Il calcio europeo si infiamma: il Real Madrid ha sorpreso tutti e bruciato la concorrenza, tra cui i campioni d’Europa del Psg, per assicurarsi Franco Mastantuono. La clausola rescissoria sarà pagata e il trasferimento sembra ormai cosa fatta. I tifosi madrileni possono già sognare un nuovo talento che potrebbe rivoluzionare la squadra. Rimanete con noi su Sportface Tv per tutte le ultime novità e aggiornamenti in tempo reale.

Franco Mastantuono è pronto a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid: il club di Florentino Perez ha bruciato la concorrenza dei top club del vecchio continente, a cominciare dai campioni d'Europa del Psg. Ormai non sembrano esserci più dubbi: il Real Madrid ha battuto la concorrenza dei più grandi club europei, a cominciare dal Psg, per Franco Mastantuono.

