Il pugilato invaderà il cuore di Firenze con la Leo­ne Boxing Night – Inferno a Santa Croce, un evento che trasformerà Piazza del Calcio Storico in un’arena di emozioni. Promossa da Leone 1947 e Opi Since 82, questa notte di pura adrenalina promette di incantare il pubblico con incontri spettacolari e un’atmosfera unica, rendendo Firenze protagonista di un nuovo capitolo nel mondo dello sport e dello spettacolo. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile!

Firenze si prepara a vivere una nuova forma di spettacolo che prenderà vita nella piazza del Calcio Storico Fiorentino. Si tratta della Leone Boxing Night – Inferno a Santa Croce promossa da Leone 1947 e Opi Since 82, con il patrocinio del Comune di Firenze e il sostegno del presidente del calcio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il pugilato arriva nel cuore di Firenze: a Santa Croce il Leone Boxing Night

