Il PSG strapazza l’Inter anche sul mercato | È l’offerta migliore

Fresco vincitore della Champions, il club parigino mette la freccia per il difensore. Ecco tutti i dettagli Oltre al danno la beffa? Dalla Spagna sono certi: l’offerta del PSG è la migliore che ha sul tavolo. Così l’ Inter rischia di dirgli davvero addio e vederlo andare proprio nella squadra che l’ha surclassata in finale di Champions League a Monaco di Baviera. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nel mercato estivo, senza dimenticare la striscia fino al 10 giugno apertasi per le squadre che parteciperanno al Mondiale per Club, l’Inter dovrà rinnovare l’intera rosa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it