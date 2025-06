Il progetto ’Birba’ Studenti a lezione di educazione civica

Le giovani menti di Grosseto, protagoniste del progetto Birba, hanno imparato a riconoscere e affrontare le barriere architettoniche, diventando cittadini consapevoli e sensibili alle sfide quotidiane delle persone con disabilità. Un'iniziativa che ha acceso in loro il senso di responsabilità civica e il rispetto per l'accessibilità universale. Grazie a questa esperienza, i bambini sono pronti a diventare agenti di cambiamento nella comunità, promuovendo un mondo più inclusivo e accogliente per tutti.

Chiuso il progetto ’Birba’ ( Bambini in ricerca di barriere architettoniche ) promosso dalla Polizia Municipale di Grosseto, dall’Aci, dalla Consulta comunale per la disabilità e dal Garante comunale per la disabilità. Un’iniziativa di educazione stradale e civica volta a sensibilizzare i più giovani sul tema dell’ accessibilità e sulle difficoltà che le persone con disabilità incontrano quotidianamente nella mobilità urbana. Protagoniste le classi 5A e 5B della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 3 di piazzale Salvo d’Acquisto e la classe 5A della primaria di Marina di Grosseto. Durante la mattinata conclusiva, gli studenti, protagonisti attivi del percorso formativo, sono diventati per un giorno dei veri e propri "vigili Birba", affiancati dagli agenti della Polizia Municipale e dai loro insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto ’Birba’. Studenti a lezione di educazione civica

In questa notizia si parla di: Progetto Birba Educazione Civica

Progetto Birba: gli studenti diventano vigili e multano gli automobilisti indisciplinati - Gli studenti di Grosseto hanno partecipato al progetto Birba con la Polizia Municipale e il Comune di Grosseto. Da msn.com

A Verbania gli studenti vanno a lezione di educazione civica - Nato in Lombardia, “On the road” ha fatto il suo esordio in Piemonte, a Verbania. Si tratta di un progetto nazionale di alternanza scuola-lavoro rivolto agli studenti tra i 16 e i 20, e organizzato ... Lo riporta rainews.it

(Aidem) Progetto Educazione Civica A.S. 2022/23 “Come strutturare percorsi di educazione stradale e alla legalità in classe” – Accreditato MIUR - Corso online accreditato (8 ore) per fornire ai docenti di ogni ordine e grado un progetto didattico di educazione civica, da proporre in classe, al fine di programmare percorsi di educazione ... Lo riporta orizzontescuola.it

PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA