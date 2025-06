Il principe William sorseggia gin con la Duchessa di Edimburgo

Un’immagine di eleganza e tradizione: il Principe William, patrono del Royal Cornwall Show, si unisce alla Duchessa di Edimburgo per un pomeriggio all’insegna della convivialità e dei sapori locali. Tra incontri con i partecipanti e assaggi di specialità regionali, il Principe dimostra come il rispetto delle radici possa incontrare la modernità. Un momento che unisce storia, cultura e il piacere di condividere, arricchendo ancora di più il patrimonio britannico.

Il Principe di Galles ha raggiunto la Duchessa di Edimburgo al Royal Cornwall Show, incontrando i partecipanti e assaggiando i prodotti regionali. Il Principe William ha sorseggiato gin e discusso di pane a lievitazione naturale insieme a sua zia. William è patrono del Royal Cornwall Show. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Il principe William sorseggia gin con la Duchessa di Edimburgo

In questa notizia si parla di: Principe William Duchessa Edimburgo

