Il primo salmone coltivato al mondo arriva sulle tavole degli statunitensi

Un nuovo capitolo nel mondo della gastronomia sostenibile si apre con l’arrivo del primo salmone coltivato al mondo sulle tavole degli Stati Uniti. Approvato dalla Food and Drug Administration, questo innovativo prodotto sta già facendo parlare di sé, conquistando stelle come Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos. Disponibile nel ristorante di Portland, rappresenta un passo avanti verso un futuro più etico e rispettoso dell’ambiente.

