Il primo Brasile di Carlo Ancelotti si conclude con un pareggio senza reti contro l’Ecuador, lasciando tutti con il fiato sospeso. L’attesa era forte, desiderosi di vedere il nuovo tecnico in azione sulla panchina verdeoro, ma il risultato ha mostrato che c’è ancora strada da fare. La partita di qualificazione ai Mondiali mette in evidenza le sfide e le aspettative per questa nuova avventura. Ora, il futuro del Brasile si gioca tra speranze e ambizioni.

Il Brasile pareggia sul campo dell’Ecuador per 0-0 nella partita di esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina verdeoro. Carlos Augusto dell’Inter non entra. Era una partita di qualificazione ai Mondiali. FINISCE CON UN PAREGGIO – C’era grande attesa di vedere il primo Brasile di Carlo Ancelotti, approdato sulla panchina della nazionale più vincente e prestigiosa al mondo dopo gli anni al Real Madrid. Il primo ostacolo è il giovane e intraprendente Ecuador, secondo nella classifica delle qualificazioni mondiali sudamericane, dietro all’Argentina di Lautaro Martinez. Nel Brasile convocato l’interista Carlos Augusto, che però resta in panchina per tutta la partita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il primo Brasile di Ancelotti non va oltre il pari: Carlos Augusto 0?

In questa notizia si parla di: Brasile Ancelotti Carlos Augusto

