Il presidente Mattarella incontra Papa Leone XIV in Vaticano è la prima visita ufficiale tra i due

Il presidente Mattarella, accompagnato dal ministro Tajani, ha varcato per la prima volta il Vaticano per un incontro ufficiale con Papa Leone XIV, segnando un momento storico nelle relazioni tra Italia e Santa Sede. Dopo il loro primo cordiale incontro di maggio, questa visita sottolinea l'importanza del dialogo e della collaborazione tra Stato e Chiesa. Un passo fondamentale verso un futuro di pace e cooperazione condivisa, che apre nuove prospettive per entrambi.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, è andato in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. È la prima visita ufficiale del Capo dello Stato alla Santa sede, da quando il nuovo pontefice è stato eletto. I due si erano già incontrati il 18 maggio, all'intronizzazione di Leone XIV.

Prima telefonata tra Zelensky e Papa Leone XIV. Il presidente ucraino: «Ho invitato il Pontefice a Kiev» - In un significativo primo contatto telefonico, Papa Leone XIV ha conversato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato Mattarella in Vaticano, per l'incontro con Papa Leone XIV. #ANSA Partecipa alla discussione

Il Presidente Mattarella ha partecipato, sul sagrato della Basilica di San Pietro, alla Celebrazione Eucaristica per l’Inizio del Ministero Petrino del Vescovo di Roma @Pontifex_it Papa Leone XIV Partecipa alla discussione

Mattarella: Papa Leone è un po' americano, un po' peruviano e un po' italiano