Il presidente Luca Gori | Un'informazione seria contro il sensazionalismo

Il presidente Luca Gori rappresenta un baluardo contro il sensazionalismo, promuovendo un giornalismo etico e responsabile. La Fondazione Caript, sempre attenta alle esigenze degli studenti, rinnova il suo impegno sostenendo il Campionato di Giornalismo tra le scuole della provincia, nell’ambito del progetto Cronisti in Classe. Presidente, ci spieghi perché per la Fondazione è fondamentale investire nell’educazione alla buona informazione, soprattutto in un’epoca così complessa.

Sempre attenta agli studenti, la Fondazione Caript ha sostenuto anche quest'anno il Campionato di Giornalismo tra le scuole della provincia, del progetto Cronisti in Classe. Sponsor fedele dell'iniziativa organizzata dal nostro giornale e dei principi a cui si ispira, il presidente Luca Gori traccia i motivi secondo i quali per la Fondazione Caript è importante sostenere i giovani in un percorso di educazione alla buona informazione. Presidente, la Fondazione ha rinnovato anche quest'anno il proprio contributo al Campionato di Giornalismo. Quali sono i valori che secondo lei possono essere trasmessi ai giovani in tema di informazione? "Sostenere il Campionato di giornalismo significa credere nel potenziale dei ragazzi, offrendo loro strumenti per leggere il mondo con spirito critico e consapevolezza.

