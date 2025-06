Il presidente della Regione Piemonte premiato per il suo impegno in favore del popolo ucraino

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, si distingue ancora una volta per il suo impegno umanitario e solidale. Recentemente, ha ricevuto dall'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, l’onorificenza dell’Ordine al Merito conferitagli dal presidente Zelenskyy, un riconoscimento prestigioso per chi si dedica con passione a sostenere il popolo ucraino. Un gesto che sottolinea l'importanza della solidarietà internazionale e il ruolo di leadership della nostra regione in questo fronte.

