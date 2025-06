Il Prefetto vara l' area a vigilanza rafforzata a Fontivegge | la mappa della zona rossa i divieti e la task-force

Il prefetto ha annunciato l'istituzione di un'area a vigilanza rafforzata a Fontivegge, trasformandola temporaneamente in zona rossa per garantire sicurezza durante l'estate. Con una mappa dedicata, divieti mirati e una task force specializzata, si mira a tutelare turisti e residenti nel periodo più critico dell’anno. Questa decisione rappresenta un passo deciso verso un quartiere più sicuro e sereno per tutti.

Fontivegge diventerà zona rossa, o meglio dire area a vigilanza rafforzata, in particolare nella zona adiacente alla stazione ferroviaria dalla metà del mese di giugno per tre mesi, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel periodo estivo a turisti e cittadini. La decisione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il Prefetto vara l'area a vigilanza rafforzata a Fontivegge: la mappa della zona rossa, i divieti e la task-force

In questa notizia si parla di: Zona Area Vigilanza Rafforzata

