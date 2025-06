Il poltronissimo non si arrende | Carraro candidato al Coni a 85 anni

Il poltronissimo non si arrende: a 85 anni, Franco Carraro si candida alla presidenza del Coni, sfidando l’età e le aspettative. Membro onorario del Cio, ex presidente di Coni e Federcalcio, e con un passato tra ministero e sindacato romano, Carraro dimostra che il vero spirito sportivo non conosce limiti temporali. Lo chiamano... un esempio di tenacia e passione senza tempo.

No, l'Italia non è un paese per giovani. E forse non lo sarà mai se a 85 anni Franco Carraro presenta la sua candidatura alla presidenza del Coni (lo ha fatto intorno a mezzogiorno, allegando una memoria legale sulla sua eleggibilità.) Contestualmente ha inviato per mail agli 81 grandi elettori il suo programma. Membro onorario del Cio, presidente di Coni e Federcalcio oltre che ministro del Turismo e Spettacolo e sindaco di Roma. Lo chiamano il poltronissimo per la sua capacità di passare da un ruolo all'altro con incredibile facilità e a 85 anni ancora non si arrende e punta alla presidenza del Coni.

