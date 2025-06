Il poliziotto salva un uomo che stava finendo sotto il treno | Ho agito d’istinto sapevo di potercela fare

In un attimo di pura adrenalina, il coraggio e l’istinto hanno fatto la differenza tra tragedia e salvezza. Alla stazione di Pesaro, un poliziotto della squadra Volante ha rischiato tutto per salvare un uomo ubriaco che stava finendo sotto un treno merci. La sua prontezza e determinazione sono un esempio di valore e dedizione al servizio. Ecco come un gesto coraggioso può cambiare una vita in un secondo.

Ubriaco sui binari, salvato da un poliziotto della squadra Volante un attimo prima del passaggio di un treno merci. Un fermo immagine di quella che poteva trasformarsi in tragedia lo vedete qui sopra: con la freccina gialla si indica il poliziotto. È accaduto alla stazione di Pesaro: l’agente Enrico Severa, 36 anni (nella foto a fianco), ha visto l’uomo scendere sulle rotaie e lo ha afferrato per lo zaino, trascinandolo via nove secondi esatti prima del passaggio del convoglio. "Non ho pensato, ho agito d’istinto, ho sentito che ce la potevo fare", racconta. Le immagini choc della video sorveglianza mostrano un salvataggio coraggioso e fulmineo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il poliziotto salva un uomo che stava finendo sotto il treno: "Ho agito d’istinto, sapevo di potercela fare"

