Il piano di Musk per far fuori Trump Spopola in rete la teoria | Chi sarà il nuovo presidente Usa

La tensione tra Elon Musk e Donald Trump si svela in una nuova, sorprendente pagina, alimentando speculazioni su un possibile cambio al vertice statunitense. La pubblicazione di Musk su X, che suggerisce l’impeachment di Trump e la nomina di JD Vance come nuovo presidente, ha acceso un dibattito infuocato online. Tra ipotesi e teorie cospirative, il futuro della politica americana sembra più incerto che mai, lasciando tutti a chiedersi: cosa potrebbe davvero succedere?

Lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump ha preso una piega definitiva e per molti irreversibile, esplodendo in una guerra aperta sui social che ha subito acceso ipotesi e teorie cospirazioniste. A far deflagrare il rapporto tra l’imprenditore e il presidente degli Stati Uniti è stato un post rilanciato da Musk su X, in cui si chiedeva l’impeachment di Trump e la sua sostituzione con l’attuale vice, JD Vance. Un gesto interpretato da alcuni osservatori come un attacco diretto al cuore della leadership repubblicana e che ha innescato una valanga di speculazioni: c’è chi parla di un piano orchestrato per far fuori Trump e portare Vance alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it