Il parrucchiere rovina il colore dei capelli? Puoi chiedere i danni

Immagina di guardarti allo specchio e di non riconoscere più il colore dei tuoi capelli: il risultato è deludente, il taglio troppo corto o i danni sono evidenti. Quando un servizio di parrucchiere non soddisfa le aspettative, si apre uno scenario legale che tutela i tuoi diritti. Ma qual è il quadro giuridico che regola il rapporto tra cliente e professionista? Scopriamolo insieme, perché anche tu puoi chiedere i danni in caso di prestazioni non conformi.

Ti guardi allo specchio e non ti riconosci: il colore è diverso da quello concordato, il taglio troppo corto, i capelli danneggiati. Una prestazione del coiffeur non conforme che può avere conseguenze legali. Vediamo come stanno le cose in base alla legge. Qual è il rapporto contrattuale tra cliente e parrucchiere?. Se un cliente si rivolge a un parrucchiere per un taglio, una colorazione o trattamento, si instaura un contratto d'opera (art. 2222 c.c.) " Il prestatore d'opera si obbliga a compiere un lavoro prevalentemente personale, a favore del cliente, in cambio di un corrispettivo in denaro.

In questa notizia si parla di: Parrucchiere Colore Capelli Rovina

