il parco un aula a cielo aperto

Il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli si rivela un'aula a cielo aperto, un luogo di scoperta e apprendimento immerso nella natura. Qui, giovani cronisti "in erba" hanno esplorato, documentando la biodiversità e le opportunità di fruizione sostenibile di questo angolo di paradiso. Un’esperienza che trasforma il parco in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove ogni passaggio diventa una lezione indimenticabile.

Il Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli è un'aula verde a cielo aperto per i giovani. Lo è stato anche per i cronisti "in erba" del Campionato di Giornalismo 2025 che, come dei piccoli esploratori armati di penna e taccuino, si sono avventurati in lungo e in largo in questo paradiso di biodiversità attraversato dall'elemento dell'acqua (dal mare al lago e dai fiumi alle lame), ricercando le occasioni di fruizione sostenibile del Parco. Presidente Lorenzo Bani (nella foto), quali sono gli spunti emersi dal lavoro dei ragazzi? "Riempie il cuore di speranza vedere le giovani generazioni interessarsi all'ambiente.