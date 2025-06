Il Parco al test del traffico Vigili e ritocchi ai semafori

Il parco ha superato il test del traffico con successo, grazie all’intervento dei vigili e ai ritocchi ai semafori. Dopo settimane di sperimentazione silenziosa, i risultati sono evidenti: un flusso ordinato e sicuro in uscita da Porta Monza, uno dei principali accessi al parco. Questo traguardo dimostra come una gestione intelligente possa migliorare la mobilità urbana. Nel fine settimana lungo del 2 giugno – da ora tutto sarà più semplice e sicuro per visitatori e residenti.

Il primo vero banco di prova è arrivato, e il sistema ha tenuto. Dopo settimane di sperimentazione silenziosa, il Comune ha potuto registrare un importante successo nella gestione del traffico in uscita dal parcheggio di Porta Monza, uno dei principali accessi al Parco. La modifica della programmazione semaforica ha dato i frutti sperati, con un deflusso ordinato anche nei giorni di massimo afflusso. Nel fine settimana lungo del 2 giugno - da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno - il parcheggio interno al Parco ha accolto 2.673 veicoli, con una punta di 1.186 ingressi nella sola domenica. Eppure, a differenza delle giornate critiche di aprile e maggio - parecchio complicata fu la situazione il primo maggio, con automobilisti che hanno chiamato addirittura i carabinieri - nessuna scena di auto bloccate o code a passo d’uomo su viale Cavriga e viale Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Parco al test del traffico. Vigili e ritocchi ai semafori

In questa notizia si parla di: Parco Traffico Test Vigili

