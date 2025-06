Il Papa e Mattarella discutono di Ucraina e Medio Oriente in un incontro bilaterale

Nel prosieguo, i leader hanno condiviso riflessioni e proposte per promuovere la pace e la stabilità in queste aree delicate, sottolineando l'importanza di un dialogo costruttivo e di un impegno comune a favore della risoluzione dei conflitti. Un incontro che testimonia come diplomazia e spiritualità possano collaborare per affrontare sfide globali complesse e urgenti.

Il Papa ha ricevuto il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il quale ha successivamente incontrato il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato. "Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali esistenti. Ci si è soffermati su temi di carattere internazionale, con particolare attenzione ai conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate alcune tematiche di carattere sociale, con speciale riferimento al contributo della Chiesa nella vita del Paese", riferisce la Santa Sede.

