Il Papa a colloquio per circa un' ora col presidente Mattarella

Un incontro di circa un'ora tra Papa Leone XIV e il Presidente Mattarella al Palazzo Apostolico. Un momento di grande rilevanza che ha rafforzato i legami tra Chiesa e Stato, sottolineando l'importanza del dialogo e della collaborazione. L'incontro, arricchito dalla presenza della famiglia del Presidente, apre nuove prospettive per un rapporto costruttivo e condiviso tra Italia e Vaticano. È un segnale positivo per il futuro delle relazioni istituzionali e spirituali nel nostro Paese.

Città del Vaticano, 6 giu. (askanews) - E' durato circa un'ora il primo incontro ufficiale nel Palazzo Apostolico tra Papa Leone XIV e il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, giunto stamane in Vaticano intorno alle 8.45. Il Capo dello Stato era accompagnato dalla figlia Laura, dagli altri due figli, insieme ai rispettivi coniugi e dai cinque nipoti, mentre della delegazione italiana faceva parte, tra gli altri, il vice-premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il presidente Mattarella, così come ripostato dai media vaticani, è stato accolto nel Cortile di San Damaso e, dopo la cerimonia di benvenuto con la banda musicale del Vaticano che ha intonato l'inno di Mameli, ha raggiunto in ascensore la seconda Loggia per l'incontro con Papa Leone nella Biblioteca del Palazzo Apostolico.

