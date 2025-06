Il paese delle ciliegie ad un’ora e mezza da Roma | qui potrai assaggiare una crostata da record

Se siete amanti della dolcezza e delle tradizioni autentiche, Celleno è la meta perfetta a un’ora e mezza da Roma. Questo affascinante paese laziale, conosciuto come il "paese delle ciliegie", vi farà innamorare con i suoi frutteti colorati e le specialità locali. Non perdete l’occasione di assaggiare la crostata da record e di vivere un’esperienza indimenticabile tra sapori e cultura. Venite a scoprire il cuore autentico del Lazio!

Avete mai sentito parlare di Celleno? Si tratta di un paese Laziale in cui poter assaggiare le migliori ciliegie del territorio. Nei prossimi giorni avrà luogo la sagra dove i turisti e tutti i partecipanti potranno gustare piatti tipici. Celleno, il paese delle ciliegie. Celleno è un borgo situato tra le colline tufacee del Lazio, precisamente tra il Lago di Bolsena e il Lago di Alviano, a 20 chilometri da Viterbo e 14 chilometri da Civita di Bagnoregio. Oggi considerato un paese fantasma, è conosciuto da tutti come la città delle ciliegie. Secondo alcune fonti è stato fondato da Italo discendente di Enotro, in memoria della sua figlia Cilenia. 🔗 Leggi su Funweek.it

