Il nuovo caccia cinese J-35 stealth per il Pakistan

Il nuovo caccia cinese J-35 stealth sta per fare il suo debutto nella Sky of Pakistan, segnando un importante passo avanti nella difesa nazionale. Un funzionario pakistano ha rivelato a Janes che l’Aeronautica Militare Pakistana sarà tra i primi al mondo a operare questa potente macchina di quinta generazione, con le prime consegne previste tra pochi mesi. I piloti pakistani si stanno già addestrando per affrontare questa sfida tecnologica di livello superiore, e la regione si prepara a un nuovo equilibrio di forze.

Un alto funzionario del governo pakistano ha dichiarato a Janes, prestigioso media internazionale di difesa, che l’ Aeronautica Militare Pakistana (PAF) sarĂ tra i primi operatori internazionali del velivolo da combattimento di quinta generazione cinese J-35A (giĂ noto come FC-31 “Gyrfalcon”). “Gli aerei inizieranno ad arrivare entro pochi mesi”, ha dichiarato il funzionario, confermando inoltre che i piloti della PAF si stanno attualmente addestrando in Cina per pilotare il in velivolo. Non sono stati divulgati dettagli sul numero di velivoli o sui termini dell’accordo, ma ancora Janes qualche settimana fa, riferiva che il Pakistan era in trattativa per ottenere tra i 30 e i 40 J-35A. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il nuovo caccia cinese J-35 stealth per il Pakistan

