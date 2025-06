Il Newcastle penalizzato dalla tassa saudita | anche gli arabi hanno problemi di liquidità Telegraph

Il Newcastle è stato recentemente penalizzato dalla tassa saudita, una misura fiscale introdotta dal Kingdom Public Investment Fund e che ha creato tensioni tra il club e le normative di fair play finanziario della Premier League. Secondo il Telegraph, alcuni dirigenti ritengono che questa “tassa saudita” abbia limitato le possibilità di investimento e crescita del team. Un episodio che evidenzia come anche i grandi investitori possano trovarsi a fare i conti con problemi di liquidità e regolamentazioni complesse.

Dall’acquisizione del Newcastle da parte dei sauditi del Kingdom Public Investment Fund nell’ottobre 2021, il club inglese ha subito restrizioni salariali a causa delle tasse saudite sui trasferimenti e il fair play finanziario presente in Premier. Newcastle penalizzato dalla proprietà saudita e il fair play finanziario della Premier. Il Telegraph scrive: Alcuni membri della dirigenza del club ritengono che una cosiddetta “tassa saudita” abbia afflitto il club e rimanga un problema. Di conseguenza, stanno cercando di spiegare ai club rivali che c’è una percezione distorta del loro budget per il mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Newcastle penalizzato dalla “tassa saudita”: anche gli arabi hanno problemi di liquidità (Telegraph)

In questa notizia si parla di: Newcastle Penalizzato Saudita Tassa

Newcastle acquistato dal fondo sovrano saudita. Amnesty: “Contro i diritti umani” - È notizia di questa sera che il Newcastle ha cambiato proprietà. Mike Ashley ha ceduto il club al Pif (Public Investment Fund), fondo direttamente controllato dal ... Secondo gianlucadimarzio.com

Newcastle: terza maglia biancoverde in onore dell'Arabia Saudita. In Inghilterra è polemica - "Se è vero che il Newcastle sta cambiando la sua divisa 'away' per abbinarla ai colori nazionali dell'Arabia Saudita si smaschera il potere del dollaro saudita. Una chiara prova di sportswashing ... Segnala repubblica.it

Il Newcastle all’Arabia Saudita: così la triade del petrolio si è ricomposta anche nel calcio - Il triangolo è servito. Con l’acquisto del Newcastle da parte di un consorzio guidato dal PIF (Fondo per gli Investimenti Pubblici) appartenente al principe saudita Mohammed Bin Salman ... Da ilfattoquotidiano.it