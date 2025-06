Il Napoli torna alla carica per Lee Kang-in del PSG | Conte lo vuole

Il Napoli torna a muoversi con determinazione sul mercato, puntando ancora una volta su Lee Kang-in del PSG. Con il supporto del direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora per strutturare un prestito conveniente, il talento sudcoreano potrebbe diventare l'asso nella manica degli azzurri. La rivalutazione dell'asse tra Napoli e Parigi promette di aprire nuovi scenari, confermando che il club partenopeo non si ferma di fronte alle sfide. Secondo...

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta lavorando intensamente alla formula del prestito per il talento sudcoreano: nonostante l'ingaggio pesante da 7 milioni, le sue caratteristiche polivalenti lo rendono un obiettivo prioritario per il nuovo corso azzurro. L'asse di mercato tra Napoli e Paris Saint-Germain si riaccende, ma questa volta in direzione opposta rispetto all'ultimo affare che ha portato Khvicha Kvaratskhelia in Francia. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha messo nel mirino Lee Kang-in, talentuoso centrocampista sudcoreano di 24 anni attualmente in forza ai campioni di Francia.

