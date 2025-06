Il Napoli torna a Dimaro Folgarida da Campione d’Italia

Il Napoli torna a Dimaro Folgarida, festeggiando il secondo scudetto della sua storia e riprendendo il suo tradizionale ritiro estivo nella suggestiva cornice della Val di Sole. Dopo aver conquistato il titolo, i partenopei si preparano ad affrontare una nuova stagione di sfide e obiettivi ambiziosi, con il calore dei tifosi e la magia delle montagne trentine a fare da sfondo. La passione non si ferma mai: il viaggio continua...

Il Calcio Napoli torna a Dimaro Folgarida da Campione d'Italia, con il secondo scudetto conquistato nella stagione iniziata in Val di Sole. La squadra campione d'Italia torna in Trentino: SSC Napoli inizierà la nuova stagione agonistica il prossimo 17 luglio e come ormai avviene da 15 anni la sede del tradizionale ritiro sarà Dimaro Folgarida. Nella ridente località della Val di Sole la squadra si allenerà sino a domenica 27 luglio con le sedute di allenamento allo stadio di Carciato, nella SKI.IT Arena, dirette da Antonio Conte ovvero il protagonista della vincente cavalcata che ha portato la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis a vincere il suo storico quarto scudetto, il secondo in appena tre anni "conquistato" a Dimaro.