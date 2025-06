Il Napoli ha un budget di 200 milioni per il mercato Gazzetta

Il Napoli si prepara a scrivere una nuova pagina di mercato, con un budget di circa 200 milioni che accende le speranze e le ambizioni di tifosi e dirigenti. Con questa cifra, la rosa può essere potenziata in modo strategico, attirando i protagonisti più ambiti del calcio internazionale. Come afferma la Gazzetta dello Sport, "soldi chiamano soldi": più investimenti, più opportunità di costruire una squadra competitiva e vincente. E ora, la vera sfida è trasformare questa ingente risorsa in risultati concreti.

La Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sul mercato del Napoli. E scrive che il nutrito budget a disposizione, più o meno duecento milioni, ovviamente ingolosisce la carovana e protagonisti delle trattative. Scrive la Gazzetta: Come dicevano i nonni: soldi chiamano soldi. E più ne hai, tanti in più ne chiedono. Perché duecento milioni (più o meno) di budget stuzzicano gli interlocutori, li spingono in quella terra di qualcuno ch’è la ricchezza. I gol costano, da sempre, e a volte i prezzi lievitano. Il Napoli insegue bomber, che siano esterni, che siano centrali, che siano soprattutto con un curriculum vitae che rassicuri Conte, che un giorno, da analista rigoroso, sottolineò un limite di quelli che con lui sarebbero poi diventati campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ha un budget di 200 milioni per il mercato (Gazzetta)

