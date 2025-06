il motorsport incontra la disabilità

il coinvolgimento di esperti e appassionati, ha dimostrato come il coraggio e la passione possano superare ogni barriera. Quattordici protagonisti, uniti dalla voglia di vivere l’adrenalina dei motori, hanno scritto una nuova pagina di inclusione e speranza nel mondo dello sport motoristico, dimostrando che ogni limite può essere trasformato in un traguardo da raggiungere con determinazione e supporto.

Motori accesi e tanta emozione in Autodromo, dove si è svolto lo stage dedicato agli sport motoristici per persone con disabilità. Protagonisti quattordici pazienti che, dopo un percorso protesico-riabilitativo al centro protesi Inail di Vigorso di Budrio e il conseguimento della patente speciale, hanno partecipato ieri a una giornata di formazione e guida sportiva per l’evento ‘Sport motoristici e disabilità’. L’iniziativa, promossa da Inail e dal Comitato Italiano Paralimpico (Cip) Emilia-Romagna con il supporto della Federazione Italiana Automobilismo Patenti Speciali (Fisaps), ha trasformato il circuito cittadino in un laboratorio di inclusione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it