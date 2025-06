Il mondo invecchia ma i sistemi sanitari non lo sanno L’urgenza di una strategia vaccinale

Il mondo invecchia, ma i sistemi sanitari sembrano ignorare questa realtà crescente. Un recente studio dell’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia che la copertura vaccinale tra gli adulti è ancora insufficiente e disomogenea, lasciando milioni di persone vulnerabili a malattie prevenibili. Con l’invecchiamento globale che accelera, entro il 2030 sarà imprescindibile adottare strategie vaccinali efficaci per garantire un futuro più sicuro e in salute per tutti.

Un recente studio dell'Organizzazione mondiale della sanità, pubblicato su Vaccines, lancia l'allarme: la copertura vaccinale tra gli adulti è ancora largamente insufficiente e disomogenea, lasciando milioni di persone esposte a patologie prevenibili come l'influenza stagionale, la polmonite pneumococcica, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale (Rsv). La popolazione mondiale sta invecchiando a un ritmo senza precedenti. Entro il 2030, quasi un miliardo di persone avrà più di 65 anni. E oggi per la prima volta nella storia gli over 65 superano i bambini sotto i cinque anni. Eppure, mentre è riconosciuto il ruolo delle campagne di immunizzazione infantile nel salvataggio di milioni di vite nei decenni passati, la vaccinazione degli adulti resta un anello debole delle strategie sanitarie, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito.

