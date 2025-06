Il mondo è fatto a scale ma la bici non le sale | sparite le canaline consentivano l' accesso alla ciclabile

Il mondo è fatto a scale ma la bici non le sale, e con le canaline scomparse la mobilità sostenibile rischia di fermarsi. Gli interventi sulla riqualificazione delle sponde del Tevere, cruciali per rendere più accessibile e vivibile questa zona, sono quasi terminati. Ora, le banchine brillano di nuova luce grazie a un lavoro capillare di pulizia e ripristino. È il momento di godere di uno spazio rinnovato, più sicuro e accogliente per tutti.

Gli interventi "essenziali ed indifferibili" destinati alla riqualificazione delle sponde del Tevere sono praticamente conclusi. Le banchine sono state tirate a lucido, grazie ad un intenso lavoro di pulizia e rimozione di graffiti e piante infestanti. Eliminata anche la patina grigia causata.

