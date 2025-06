il mondo dei senza tetto oltre i cliché e lo scandalo

Il mondo dei senza tetto è molto più di stereotipi e scandali: sono esseri umani con storie, sogni e fragilità. Spesso etichettati come violenti o dipendenti, vengono invece invisibilmente emarginati, alimentando un ciclo di esclusione. Dal toccante documentario "San Damiano", emergono riflessioni profonde su una realtà complessa e spesso fraintesa. Scopriamo insieme le sfumature di un fenomeno che merita attenzione e rispetto.

