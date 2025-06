Il mito di Narciso tra vanità e identità ultimo appuntamento con le colazioni al museo

Non perdere l’ultimo appuntamento con le “Colazioni al Museo”, un viaggio affascinante tra arte, mitologia e riflessioni sulla nostra identità. Sabato 7 giugno alle 10.20, presso il Caffè del Teatro in Corso Diaz, esploreremo il mito di Narciso, tra vanità e introspezione, svelando come questo racconto possa essere una metafora potente della vita contemporanea. Un’occasione unica per nutrire mente e spirito in un contesto culturale e stimolante.

“Narciso tra metafora ed allegoria di vita” sarà il filo conduttore dell’ultimo appuntamento con le "colazioni al museo", percorso promosso dal Centro Diego Fabbri ETS con il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Sabato 7 giugno alle ore 10.20 il Caffè del Teatro, in Corso Diaz a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Il mito di Narciso tra vanità e identità, ultimo appuntamento con le "colazioni al museo"

