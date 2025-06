Il mistero del secondo uomo e i dubbi sul ricatto | cosa non torna sull’omicidio di Denisa Maria Adas

Il caso dell’omicidio di Denisa Maria Adas, la giovane escort scomparsa da Prato, ha scosso l’opinione pubblica. Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni, ha confessato due omicidi, ma alcune domande rimangono senza risposta. Da chi è stato realmente spinto a commettere questi atti? E cosa si cela dietro il mistero del secondo uomo e i dubbi sul ricatto? La verità sembra ancora lontana, e le ombre si fanno più fitte.

L’omicidio di Denisa Maria Adas, la escort 30enne scomparsa da Prato il 15 maggio scorso, ha un nome e cognome: si tratta di Vasile Frumuzache, guardia giurata di 32 anni, che ha confessato non solo di essere l’autore dell’ efferato delitto di Denisa ma anche di aver ucciso un’altra escort, Ana Maria Andrei, che risultava scomparsa dal primo agosto 2024. Tuttavia molte cose nell’omicidio di Denisa Maria Adas ancora non tornano. A partire dal movente. Frumuzache, infatti, ha dichiarato di aver ucciso la escort perché quest’ultima l’aveva ricattato. “Quando le ho detto che ero una guardia giurata e che ero sposato lei mi ha detto che era in grado di arrivare a mia moglie, grazie all’aiuto di altre persone, e mi ha chiesto 10mila euro in cambio del silenzio”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il mistero del secondo uomo e i dubbi sul ricatto: cosa non torna sull’omicidio di Denisa Maria Adas

In questa notizia si parla di: Denisa Omicidio Maria Adas

Maria Denisa Adas, trovata morta la donna scomparsa a Prato: fermato per omicidio un 32enne - Tragedia a Montecatini Terme: il cadavere di Maria Denisa Adas, la donna scomparsa da Prato, è stato ritrovato.

#NotizieChoc Hai mai immaginato una confessione che sconvolge un intero caso di omicidio? In una svolta elettrizzante che ha catturato l'attenzione di Roma, il presunto killer di Denisa Maria Adas ha ammesso un segreto… https://lacronacadiroma.it/2025/06 Partecipa alla discussione

Colpo di scena nelle indagini sull’omicidio di Maria Denisa Adas,la escort scomparsa a Prato e ritrovata morta e decapitata in un casolare a Montecatini Terme. Il suo assassino,Vasile Frumuzache ha confessato un secondo delitto:quello di un’altra escort sco Partecipa alla discussione

Maria Denisa Adas e Ana Maria Andrei, ipotesi serial killer: «Si indaga su altre donne scomparse». Così Vasile ha confessato gli omicidi - Due femminicidi confessati in meno di 24 ore fanno scendere l'ombra di un potenziale serial killer di donne scomparse fra Prato e Montecatini Terme. Vasile Frumuzache, guardia giurata romena ... Da leggo.it

Vasile Frumuzache, il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere dal parente di una delle escort uccise: olio bollente in faccia - Vasile Frumuzache, reo confesso per l'omicidio di Denisa Maria Paun (Adas), trovata morta a Montecatini Terme (Pistoia), aveva già ucciso un'altra giovane donna, Ana ... Lo riporta ilmessaggero.it

Omicidio Denisa, l'accusa è omicidio volontario e occultamento - Frumuzache è attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Due le donne uccise: Denisa Maria Adas, 30 anni, decapitata dopo un incontro sessuale a pagamento ne ... Scrive lanazione.it