Il Milan sfida la Juve | nel mirino un bomber da 30 gol

Il calcio italiano si infiamma: il Milan si prepara alla sfida più attesa contro la Juventus, con un obiettivo importante in testa—un bomber capace di segnare 30 gol. Tare sta già lavorando al rafforzamento della rosa, determinato a conquistare la scena e a mettere a segno un colpo decisivo. La corsa ai portieri del mercato è appena iniziata, ma questa volta il vero duello si gioca in attacco. È questa la sfida che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Tare è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione: c'è un bomber da 30 gol nel mirino, è sfida alla Juventus (Ansa Foto) – SerieAnews Gli allenatori l'hanno fatta decisamente da padrone in questi primi giorni. Terminato il campionato è iniziato un vorticoso giro di tecnici che peraltro non è ancora finito. Più di mezza Serie A ha cambiato, ci sono club che ancora devono scegliere la guida tecnica in vista della prossima stagione. Se fin qui il tourbillon di tecnici ha catalizzato l'intero mercato, in Serie A i club si stanno organizzando anche per rinforzare le rispettive rose.