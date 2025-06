Il Milan perde un altro pezzo da 90 | il preferito di Allegri ha 35 anni

Il Milan perde un altro pezzo da 90, il preferito di Allegri, che a 35 anni si prepara a lasciare i colori rossoneri. Con l’arrivo di Max Allegri, l’ambiente milanista ha riscoperto entusiasmo, ma il calciomercato ancora fatica a decollare. La società si trova ora di fronte alla sfida di rinforzare la squadra, preparando il terreno per un nuovo capitolo che potrebbe passare proprio attraverso un suo grande pupillo.

Allegri al Milan potrebbe convincere la società a portare in rossonero un suo grande pupillo, per sostituire uno dei top player in partenza Se l’arrivo di Max Allegri ha ridato entusiasmo ad un ambiente Milan depresso dopo la sconfitta in finale di Champions e l’ottavo posto in campionato, che lascia i rossoneri fuori da tutte le competizioni europee, il calciomercato fino a questo momento non sta regalando grandi gioie. (SerieANews – ANSA Foto) L’addio di Tijjani Reijnders in direzione Manchester City per circa 70 milioni di euro + bonus ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, e l’arrivo del solo Modric non può bastare per placare il malcontento della tifoseria milanista. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Il Milan perde un altro pezzo da 90: il preferito di Allegri ha 35 anni

In questa notizia si parla di: Milan Allegri Perde Altro

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Il Milan guarda al futuro con rinnovato ottimismo grazie a Massimiliano Allegri. Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, l'arrivo del tecnico potrebbe segnare una nuova era per i rossoneri, in un contesto di crescente competizione nel calcio italiano.

Se Italiano firmerà con il Bologna, il Milan perde l'allenatore preferito. Piace anche Allegri. Il terzo in preferenza... da quello che mi risulta a oggi non c'è né Conte né Sarri... è De Zerbi. De Zerbi verrebbe al Milan più che di corsa Carlo Pellegatti Partecipa alla discussione

Il #Milan : ripartire dalle certezze? La certezza DEVE essere che si vince, se si gioca BENE a calcio. Perchè un #Milan che gioca BENE, non ha MAI perso. E' quando NON giochiamo che si perde. #SanSiro è il tempio del CALCIO, non un IPPODROMO per Partecipa alla discussione

Allegri perde subito pezzi: altro addio, non è Reijnders - La nuova avventura al Milan di Massimiliano Allegri inizierà subito con qualche addio. Un'altra partenza è prevista per i rossoneri ... Come scrive diregiovani.it

Triplo colpo Milan dopo Modric, in arrivo tre regali per Allegri - Il Milan è pronto a far felice Allegri con altri tre acquisti oltre a Madrid: sono tre pupilli dell'allenatore, tutti i dettagli ... Riporta milanlive.it

60 milioni e un giocatore per Leao: il Milan scavalca Allegri - Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato e discusso futuro di Rafael Leao all'interno della rosa del Milan di Allegri ... Segnala asromalive.it

Allegri si sfoga contro i detrattori: Vincono sempre i più bravi