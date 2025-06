Il maxicantiere e i ristori | Un segnale di apertura

Il maxi cantiere in centro a San Miniato rappresenta un passo importante per il futuro della città, ma ha anche creato notevoli difficoltà per i commercianti locali. La recente approvazione dei ristori da parte del Comune è un segnale di apertura e attenzione verso le attività penalizzate dai lavori di riqualificazione. I commercianti sono pronti al dialogo, auspicando che questa iniziativa possa favorire un equilibrio tra sviluppo e tutela economica.

Commercianti pronti al dialogo, dopo che il Comune ha dato il via libera ai ristori per i commercianti danneggiati dal maxi cantiere in centro. "Un segnale di apertura che apprezziamo e che dimostra attenzione nei confronti dei commercianti penalizzati da interventi di riqualificazione sicuramente importanti e strategici per il futuro di San Miniato, ma che stanno causando notevoli disagi a molte attività, tanto per la carenza di parcheggi quanto per l’oggettiva difficoltà nel raggiungere il centro – dice il presidente di Confcommercio San Miniatio, Giovanni Mori –. Appena deliberato l’intervento ci rendiamo immediatamente disponibili al confronto con l’amministrazione, in modo da definire scrupolosamente entità e criteri per l’erogazione dei contributi". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il maxicantiere e i ristori: "Un segnale di apertura"

In questa notizia si parla di: Segnale Ristori Apertura Maxicantiere

Il maxicantiere e i ristori: "Un segnale di apertura" - Commercianti pronti al dialogo, dopo che il Comune ha dato il via libera ai ristori per i commercianti danneggiati dal maxi cantiere in centro. "Un segnale di apertura che apprezziamo e che dimostra a ... Lo riporta lanazione.it

"Finta apertura per risparmiare nei ristori" - Se ci dicessero la verità, cioé che i soldi per i ristori non ci sono, sarebbe meglio. Questa è una finta apertura ... devono ripartire e per dare un segnale ai dipendenti, alla gente. ilrestodelcarlino.it scrive

Ampliamento Sr 436, oggi Giani all’apertura del maxi-cantiere - Ampliamento Sr 436, oggi Giani all’apertura del maxi-cantiere Prende il via il cantiere per l'allargamento della strada regionale 436 e la nuova pista ciclabile tra Fucecchio e San Miniato, per ... lanazione.it scrive