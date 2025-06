Il ’macellaio’ della strage di Capaci Brusca libero con gli sconti di pena

Giovanni Brusca, il noto 'macellaio di San Giuseppe Jato', torna libero dopo 25 anni di carcere e 4 in libertà vigilata, beneficiando degli sconti di pena. La sua vicenda, legata alla strage di Capaci e alla morte di Giovanni Falcone, riaccende il dibattito sulla giustizia italiana. Ma cosa comporta questa decisione per la memoria delle vittime e la sicurezza del Paese? È una svolta che invita a riflettere profondamente sulla nostra storia e sui valori di legalità.

Giovanni Brusca, il 'macellaio di San Giuseppe Jato', è da ieri un uomo libero. Dopo venticinque anni di carcere (gli ultimi quattro in libertà vigilata ), a 64 anni il boss, che fu il boia di Totò Riina, ha terminato il suo debito con la giustizia. Fu lui, secondo le sentenze, l'uomo che il 23 maggio 1992 azionò il telecomando del tritolo che fece saltare in aria l'autostrada a Capaci, uccidendo il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un gesto che segnò per sempre la storia della Repubblica. Brusca, celebre per la sua ferocia, ha ammesso di aver ordinato o commesso oltre 150 omicidi, tra cui quello del tredicenne Giuseppe Di Matteo, rapito, tenuto in ostaggio per mesi, strangolato e sciolto nell'acido.