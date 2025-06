Il M5S e l' odore di una causa legale al mattino

L’aria nel M5S si fa pesante, tra accuse di copyright e rivendicazioni storiche. Beppe Grillo mira a riprendersi simbolo e nome dei Cinque Stelle, scatenando una vera battaglia legale che promette scintille. Tra questioni di proprietà e leadership, lo spettacolo si preannuncia più avvincente che mai. Resta con noi per scoprire come evolveranno queste schermaglie tra i protagonisti di una delle formazioni politiche più movimentate d’Italia.

Non mi ero ancora colpevolmente occupato di questo sontuoso scazzo interno al M5S su simboli, nomi e indirizzi politici. In breve, per chi si fosse perso le ultime pregiatissime notizie: Beppe Grillo vuole riprendersi il logo e il nome dei Cinque Stelle. Per farlo servirà una battaglia legale e sarà divertente vedere come finirà fra l'ex Avvocato del Popolo, Beppe Conte, e l'ex comico Beppe Grillo.