Il lago torna a esondare Paratie ancora abbassate | Anni di disagi senza risultati

Il sogno di un lago tranquillo sembra ancora lontano per i comaschi, nonostante il cantiere delle paratie sia quasi completo. Dopo anni di promesse e disagi, le esondazioni tornano a mettere in crisi la città, con l’acqua che invade nuovamente il lungolago, creando caos e preoccupazione. È il momento di chiedersi se le soluzioni adottate siano davvero efficaci o se sia necessaria una svolta concreta.

Con la fine del cantiere delle paratie, praticamente completato nella sua parte idraulica, i comaschi pensavano di potersi lasciare definitivamente alle spalle le esondazioni del loro lago. Almeno per ora le cose non stanno andando così e ieri se n’è avuta l’ennesima riprova, con il balletto dell’acqua alta che ha costretto a chiudere prima una e poi entrambe le corsie della strada del lungolago, con ripercussioni su tutto il traffico del centro cittadino. Le prime avvisaglie si sono avute già nella giornata di mercoledì, quando l’acqua ha iniziato ad allagare la strada anche se il livello di esondazione era ancora lontano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il lago torna a esondare . Paratie ancora abbassate : "Anni di disagi senza risultati"

