Il lago di Como esonda per le forti piogge | strade allagate chiuso un tratto di lungolago

Le acque impetuose del Lago di Como hanno superato i 129 cm, sommergendo le strade e creando caos nel cuore di Como. La furia della natura ha portato all’esondazione e alla chiusura di un tratto di lungolago, lasciando residenti e turisti senza parole. Una situazione che richiede attenzione e solidarietà : scopriamo insieme gli sviluppi e le misure di sicurezza adottate.

Le acque del lago di Como hanno superato la soglia critica d'allarme dei 129 cm sopra lo zero idrometrico invadendo la strada di fronte a Piazza Cavour (Como) e causando diversi disagi a residenti e turisti sul lungolago. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lago Como esonda per le piogge, chiuso tratto di lungolago - Pesanti disagi lungo le strade di Como, dove da ieri sera la polizia locale ha deciso la completa chiusura di un tratto di lungolago. (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Esonda il Lario a Como: il lungolago è chiuso e il traffico bloccato. Paradosso paratie: sono pronte dopo 18 anni ma ancora non funzionano - Le strutture contro gli allagamenti sono in posizione ma non ancora collaudate. Nel frattempo il lago è di nuovo uscito dagli argini e si annuncia una giornata di pesanti disagi per il traffico ... Riporta milano.corriere.it

Chiusa una parte del lungolago di Como a causa dell’allerta per l’esondazione del lago - Il lago di Como supera i 129 centimetri, causando l’allagamento del lungolago e la chiusura del tratto vicino a piazza Cavour; polizia locale e vigili del fuoco monitorano la situazione critica. Segnala gaeta.it

