Il Labirinto di Milano E le mostre Nada Typologien Terremobili

Il nuovo Labirinto di Milano vi invita a un viaggio tra arte e creatività nel cuore della città. Situato negli affascinanti spazi ipogei dell’ex Officine Meccaniche Riva - Calzoni, oggi quartier generale FENDI, questo incredibile percorso artistico, realizzato tra il 1995 e il 2011, svela opere straordinarie in bronzo e rame. Per vivere questa esperienza unica, è necessario prenotare e partecipare a una visita guidata di 45 minuti, un’occasione imperdibile per scoprire il mondo di Arnaldo Pomodoro.

Vi si può entrare solo con prenotazione e visita guidata (per 45 minuti). Da poco riaperto, il più incredibile labirinto di Milano, sintesi perfetta del percorso artistico e creativo di chi lo ha realizzato tra il 1995 e il 2011, in via Solari 35, negli spazi ipogei dell'edificio ex Officine Meccaniche Riva - Calzoni, oggi headquarter della Maison FENDI: è il Labirinto di Arnaldo Pomodoro, itinerario costellato di opere in bronzo, rame e fiberglass. Ispirato all'Epopea di Gilgamesh, il primo grande poema allegorico della Storia dell'Umanità (2000 a.C. circa), conduce il visitatore in un viaggio tra mito e memoria, alla scoperta delle radici dell'esperienza umana.

