Il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei aggredito in carcere da un parente della vittima

Una scena di violenza scuote il mondo del carcere: il killer di Denisa Paun e Ana Maria Andrei, già dietro le sbarre, è stato brutalmente aggredito da un parente delle vittime. L’uomo, anch’egli detenuto, ha sferrato un attacco con olio bollente, lasciando sgomenti e senza parole. La tensione tra le parti si fa sempre più palpabile, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la giustizia all’interno delle mura carcerarie. Continua a leggere.

