Il killer di Denisa e Ana Maria aggredito in carcere con l’olio bollente

Un brutale episodio scuote il penitenziario di Prato: Vasile Frumuzache, l'uomo accusato di aver ucciso Denisa e Ana Maria, è stato vittima di un'aggressione con olio bollente. La sua confessione e i sospetti di serial killer hanno fatto di lui una figura respinta e temuta. Ma cosa si cela dietro questa violenta reazione? La vicenda si infittisce, aprendo nuovi interrogativi sul mondo carcerario e la giustizia.

Vasile Frumuzache, il rumeno di 32 anni fermato per l’omicidio di Maria Denise Paun e sospettato di essere un serial killer dopo la sua confessione di un altro omicidio, quello della ballerina ed escort Ana Maria Andrei, è stato aggredito nel carcere di Prato ove si trova detenuto. La grave aggressione, da parte di un . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il killer di Denisa e Ana Maria aggredito in carcere con l’olio bollente

Perché il killer di Milano era in permesso? FdI: con la legge sul femminicidio mai più casi De Maria - La tragica vicenda di Emanuele De Maria, il 35enne detenuto per femminicidio, ha sollevato un acceso dibattito politico e sociale.

Il killer di Denisa Maria Adas aggredito in carcere da un parente dell’altra escort uccisa nel 2024. L’aggressione con olio bollente al volto.Scatta la ricerca ed il confronto con altre donne scomparse. L'ombra del serial killer. Partecipa alla discussione

È stato rinvenuto poco fa il cadavere di #ChamilaWijesuriya, la cinquantenne originaria dello Sri Lanka della quale si erano perse le tracce da venerdì scorso e che lavorava insieme a #EmanueleDeMaria. Il cadavere sarebbe stato avvistato da un passante Partecipa alla discussione

