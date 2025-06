Il killer di Denisa e Ana aggredito in carcere | cosa gli hanno fatto

Vasile Frumuzache, il romeno accusato del duplice omicidio di Denisa e Ana, ha subito un'aggressione in carcere da parte di un detenuto legato alle vittime. L'episodio, avvenuto presso la casa circondariale di Prato, solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza dei detenuti e sull'intensità delle tensioni tra le parti coinvolte. Ma cosa è successo realmente? Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda che sta scuotendo l'opinione pubblica.

Vasile Frumuzache, 32enne romeno accusato del duplice omicidio di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, è stato vittima di un’aggressione nella cella della prigione. L’attacco, condotto da un altro detenuto parente di una delle vittime, è avvenuto presso la casa circondariale della Dogaia di Prato, dove Frumuzache è detenuto. Cosa è accaduto. Leggi anche: Grandinata record in Italia, una regione in ginocchio: danni enormi L’accusa e l’arresto di Vasile Frumuzache. L’arresto di Frumuzache risale a mercoledì scorso, con l’accusa di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Ha confessato l’uccisione di Denisa Maria Paun, un’escort trentenne trovata morta nella stanza 101 del residence Ferrucci, nella notte tra il 15 e il 16 maggio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Il killer di Denisa e Ana aggredito in carcere: cosa gli hanno fatto

In questa notizia si parla di: Denisa Killer Aggredito Carcere

