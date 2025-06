Il killer delle escort aggredito in cella | olio bollente sul viso

Un nuovo dramma scuote il caso di Ana: Vasile Frumuzache, noto come il killer delle escort, è stato brutalmente aggredito in cella con olio bollente sul viso. Ora si trova al pronto soccorso di Prato, vittima di un gesto violento da parte di un parente della vittima. La tensione cresce, lasciando intravedere sviluppi ancora più inquietanti in questa intricata vicenda.

Vasile Frumuzache è ora ricoverato al pronto soccorso di Prato. Ad aggredirlo è stato un parente di Ana, la donna scomparsa e uccisa nel 2024. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il killer delle escort aggredito in cella: olio bollente sul viso

Uccisa a mezzanotte con 9 coltellate, il killer è l’ultimo cliente: la vita parallela e la casa delle escort. “Qualcuno la infastidiva” - Una tragica storia si snoda tra le strade di Legnano, dove Vasilica Potincu, 35enne romena, è stata brutalmente assassinata con nove coltellate.

