Il grossista della droga del Gargano le informazioni spifferate dal carabiniere e i nomi dei trafficanti

Le recenti indagini nel Gargano svelano un preoccupante giro di droga gestito da un grossista locale, con dettagli scottanti trapelati dal racconto di un carabiniere. Tra arresti e nomi di trafficanti di rilievo, emerge un quadro inquietante di un sistema criminale ben strutturato, radicato in comunità come Lesina e San Nicandro Garganico. Un fenomeno che richiede attenzione e interventi decisi per tutelare la sicurezza dei cittadini.

Quel che è emerso dalle indagini che hanno portato all'arresto per droga di 11 persone - perlopiù residenti a Lesina e San Nicandro Garganico - è un quadro allarmante, non solo per la caratura criminale e professionale di alcuni degli indagati, ben inseriti nel circuito dello spaccio di sostanze.

