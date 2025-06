Il grido di Matteo Zuppi | Con l’affitto a due terzi dello stipendio addio dignità e futuro

Il grido di Matteo Zuppi risuona come un campanello d’allarme: con un affitto che assorbe due terzi dello stipendio, la dignità e il futuro dei giovani sono sempre più a rischio. L’arcivescovo di Bologna denuncia una realtà dimenticata, svelando le angosce di chi lotta per un tetto sopra la testa. È ora di ascoltare questa voce e agire prima che sia troppo tardi.

Il cardinale Matteo Maria Zuppi ha lanciato un allarme che squarcia il velo dell'ipocrisia nazionale: l'emergenza abitativa sta divorando i sogni di un'intera generazione. "Se due terzi del mio stipendio li metto per la casa, finisce tutto là", ha tuonato l'arcivescovo di Bologna durante la presentazione del rapporto "Sussidiarietà e. welfare territoriale" della Fondazione per la Sussidiarietà. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Matteo Zuppi Grido Affitto

