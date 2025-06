Il grande evento in esclusiva Sky e Now | cinque giorni da sogno per gli appassionati

Un nuovo imperdibile appuntamento infiamma gli schermi di Sky e Now, portando cinque giorni imperdibili di emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati. Con un calendario ricco di eventi tra settembre e novembre, questa esclusiva promette di rinnovare l’esperienza dei tifosi, regalando momenti di pura adrenalina da vivere in prima fila. Preparatevi a vivere ogni istante di questa straordinaria avventura sportiva, che si preannuncia come il grande evento dell’anno.

Nuovo grande evento in esclusiva su Sky e Now. Si comincia subito. Previsti altri appuntamenti tra settembre e novembre La programmazione di Sky e NowTv si arricchisce con un altro evento di grande interesse per gli abbonati, in particolare quelli con il pacchetto Calcio attivo. Sky trasmetterĂ a partire da venerdì 6 giugno i match.

Speciale Pitti Uomo 108: la Nostra Lente Esclusiva Sull’Evento Più Atteso della Moda Maschile. - Firenze si prepara ad accogliere la 108ª edizione di Pitti Immagine Uomo dal 17 al 20 giugno 2025. Un evento imperdibile per gli appassionati di moda maschile, che quest'anno si conferma punto di riferimento internazionale.

Un calendario di novanta eventi in cinque giorni - C è chi fa notizia ancor prima di cominciare, come Giorgio Armani: si vocifera di ospiti illustri top secret e di una cena super esclusiva nella casa dello stilista. Antonio Marras, stupisce a ... Lo riporta ilgiornale.it

Cinque giorni con George e Amal Clooney sul lago di Como: ecco cosa prevede l’evento super lusso previsto per agosto - L'appuntamento esclusivo è destinato a sedici fortunati Paperoni e prevede, tra le altre cose, un party esclusivo a Villa Oleandra. Il costo? “Solo” 220mila euro ... Da ilgiorno.it

Come passare 5 giorni con George Clooney e Amal Alamuddin a Como (al prezzo di 160mila dollari) - L’evento si terrà ad agosto ma la data esatta non è ancora stata svelata. Satopia Travel, però, ha reso noti altri dettagli di questa esperienza esclusiva. Si tratta di cinque giorni durante ... Riporta iodonna.it